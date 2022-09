Euforia Monza, batte la Juve con gol di Gytkjaer. Lazio e Fiorentina ok

Prima vittoria in campionato del Monza che in casa ha battuto la Juventus per 1-0. Partita difficile per la squadra di Allegri all'U-Power Stadium: dopo un'ottima gara il Monza di Palladino è riuscito a sbloccare il risultato al 74' con Gytkjaer. Bianconeri in 10 dal 40': rosso diretto a Di Maria per una gomitata a Izzo. Finale con i bianconeri in attacco ma il Monza non si è fatto sorprendere. Nelle altre partite del pomeriggio crollo della Cremonese in casa battuta nettamente dalla Lazio per 4-0. Ancora la coppia Milinkovic-Immobile protagonista: grande assist del serbo per l'attaccante che di sinistro supera Radu dopo 7'. Al 21' il raddoppio sempre di Immobile su rigore, nel recupero del primo tempo il 3-0 di Milinkovic. Al 79' il gol del definitivo 4-0 realizzato da Pedro, palo di Romagnoli all'88. Vince la Fiorentina che ha battuto al Franchi il Verona. Il primo gol in Serie A di Ikonè e il raddoppio del rientrante Nico Gonzalez nel finale restituiscono la vittoria a Italiano, a secco dalla prima giornata. Verona battuto con facilità e salvato da una goleada grazie al suo portiere Montipò, bravo a mantenere i suoi in vita fino alla fine parando anche un rigore a Biraghi. I viola salgono a 9 punti, Hellas fermo a 5.