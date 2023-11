Eurogol di Dimarco poi Calha: l’Inter batte il Frosinone e torna prima

Con un prodigio di Federico Dimarco - in gol da quasi 60 metri - e un rigore di Hakan Calhanoglu l'Inter batte anche il Frosinone, infila la sesta vittoria consecutiva (5 in campionato, 1 in Champions League) e sale a quota 31 in campionata, confermando la prima posizione. Un successo per 2-0 che verrà ricordato a lungo per l'incredibile gol segnato al 42' del primo tempo da Federico Dimarco che, sull'out di sinistra poco dopo la linea di centrocampo trova una rete di sinistro memorabile, sorprendendo il portiere. Una rete che riporta alla memoria le prodezze di Recoba e Stankovic e che regala all'Inter il vantaggio dopo un primo tempo ben giocato ma non scontato, con il Frosinone davvero in partita e senza paura. Il rigore in avvio di ripresa procurato da Marcus Thuram, mattatore assoluto della sfida con giocate incredibili, e segnato da Hakan Calhanoglu - da oggi il miglior marcatore turco della storia della Serie A - ha fissato il 2-0 che non è più cambiato. Il Frosinone non si è comunque arreso, ha colpito un palo con Cheddira e non è affondato, nonostante i ripetuti tentativi di Lautaro e compagni. Ora la sosta per le nazionali, con l'Inter che tornerà in campo domenica 26 ottobre sul campo della Juventus, che in classifica insegue a 2 lunghezze di distanza.