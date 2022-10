Fagioli fa gol alla Del Piero e la Juventus passa a Lecce

Un grande gol di Fagioli nella ripresa regala la vittoria alla Juventus che passa a Lecce. Prima rete in serie A del giovane bianconero con un gesto balistico degno del miglior Del Piero. Primo tempo con pochissime emozioni, bianconeri meglio nella ripresa e cambi decisivi. Confezionano il gol infatti due neo entrati: assist di Iling Junior per Fagioli, che decide il match con uno splendido destro a giro. La Juve, alla terza vittoria di fila in campionato, sale momentaneamente al 6° posto. Il Lecce, che recrimina per un palo di Hjulmand all'89', resta quartultimo.