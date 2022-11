False fatture, pm chiede 13 mesi per Galliani e un anno per De Laurentiis

Una notizia in ambito giudiziario scuote il mondo del calcio. Come riporta Gazzetta.it, dopo più di quattro anni di dibattimento presso il tribunale di Napoli, settima sezione presidente Ciampaglia, sono arrivate oggi le richieste di condanna dei pm Capuano e De Simone nel processo su false fatturazioni nel calcio che vede coinvolti diversi dirigenti di Serie A e anche calciatori e agenti. I magistrati inquirenti hanno chiesto due anni e otto mesi di reclusione per l’agente Alessandro Moggi, un anno e un mese di condanna per Adriano Galliani - all’epoca dei fatti a.d. del Milan -, e un anno per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.