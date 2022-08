Fascetti: “La Juventus non è da scudetto e con questi uomini non vincerà nulla”

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Eugenio Fascetti, ex allenatore, fra le tante, di Torino e Fiorentina. Prima riflessione sulla squadra di Max Allegri che ieri ha pareggiato a Marassi contro la Sampdoria: "La Juve del primo tempo, tolta l'occasione di Cuadrado, è stata poca roba. non mi sembra una squadra da Scudetto. Ha fatto una ventina di minuti nel secondo tempo, ma non credo che con questi uomini si possa vincere qualcosa. Per il tricolore in termini di rosa dico Inter, a pari merito con il Milan. Roma e Napoli partono un gradino sotto. Ovvio che sia una disamina provvisoria, dopo solo due giornate di campionato, dunque non troppo attendibile".

Fascetti ha poi parlato del Bari sua ex squadra: "L'ho visto contro il Palermo, è una buona squadra. Il San Nicola è una cornice importante. Come si fa a giocare sapendo di non poter salire in Serie A a causa del Napoli? Non è compito mio, non so come la piazza possa prendere questa situazione. Aurelio De Laurentiis ha dimostrato di essere bravo a portare in alto le squadre, non so come si comporterà con il Bari, di certo dovrà fare una scelta".