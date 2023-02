Fascetti: “Siamo sotto scacco degli stranieri e dei loro ingaggi milionari”

Problema Inter sulle critiche ad Inzaghi. "Non esiste un allenatore esente da critiche. In questo momento l'Inter ha una alternanza di rendimento, non vince contro le piccole squadre dove non riesce a imporre il proprio gioco, manca di concentrazione. Le sconfitte non credo siano figlie del fatto che i giocatori sapendo di andarsene frenano sul rendimento. Per me riguarda più la questione di dover imporre il gioco: l'Inter con le squadre minori ha sempre perso. Partite che una grande squadra non può non vincere. La squadra non riesce a vincere a tutto campo".