Ferrero: “Totti merita posto dirigenziale. Pallotta è un serpente”

Dure parole invece per l’ex Presidente della As Roma James Pallotta.“Andava organizzato un altro evento – precisa Ferrero - Pallotta è stato un serpente. Totti è il calcio, si è ridotto lo stipendio e non ha giocato per i soldi, è un esempio del calcio e ora vuole rientrare, ma attenzione non è la Roma che dà una mano a Totti, semmai il contrario".