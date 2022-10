Ferrieri Caputi: “Un arbitro donna aiuta a essere più educati”

Il debutto di un arbitro donna in Serie A maschile è andato molto bene. Merito del fischietto Maria Sole Ferrieri Caputi che ha diretto in modo impeccabile Sassuolo-Salernitana finita 5-0. Un match non complicato che l'arbitro ha commentato così in serata alla Domenica Sportiva. «È un sogno che si è realizzato, aspettavo questo momento da 16 anni. In campo mi sembra ci sia stato un atteggiamento più tranquillo, magari avere un arbitro donna aiuta a essere più educati», dice qualche giocatore. Impressioni dalla tribuna? Maria Sole serena, determinata, pronta ad accettare il dialogo con moderazione, e comunque l’ultima parola è sua. Ferrieri Caputi, l’arbitro/a, non ha vacillato al 37’ del primo tempo, quando ha fischiato un rigore che a tanti era apparso solare e a pochi un po’ generoso. La signora arbitro, decisa e dritta come un fuso ha meritato gli applausi.