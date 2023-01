Festa del gol a Bergamo, l’Atalanta vola e batte la Salernitana 8-2

Match scoppiettante in quel di Bergamo al Gewiss Stadium dove l' Atalanta ha spazzato via la Salernitana con il risultato di 8-2 e si aggiudica la sfida della 18^ giornata di Serie A.

Davanti al proprio pubblico la Dea di mister Gasperini non sbaglia e subito in avvio trova la rete di Boga con un tiro sporcato dalla difesa della Salernitana che supera Ochoa. Immediata la reazione degli uomini di Nicola che sfruttano una buona sponda di testa di Piatek per Dia che infila l'1-1 pochi minuti dopo.

Il secondo tempo inizia come era finita la prima frazione con la Dea che fa il 6-1 ancora con Lookman . La Salernitana trova il suo secondo gol con Nicolussi Caviglia ma è l'ex Ederson , da poco entrato, a portare il punteggio sul 7-2. Chiude poi Zortea con l'ottava rete per i nerazzurri.

Dopo una serie di cambi, anche in ottica di preservare le energie per la prossima sfida di campionato, il risultato non cambia. Tre punti importanti per la formazione bergamasca, e brutta batosta per la Salernitana di Davide Nicola.