Figc, ex legale non ha dubbi: “La Juventus rischia la Serie B”

La Juventus in campo si stringe e spegne i cattivi segnali che arrivano fuori dal campo. Oggi il legale Mario Stagliano ha spiegato la situazione del club torinese, in vista del 19 aprile con il pronunciamento da parte del Collegio di Garanzia dello Sport. Al canale di ‘Twitch’, ‘TvPlay_CMIT’, ha rilasciato quest’oggi un’approfondita intervista Mario Stagliano, avvocato ed ex vice capo dell’ufficio indagini della FIGC. Lo scopo è stato quello di chiarire gli scenari che potrebbero verificarsi il prossimo 19 aprile, quando il Collegio di Garanzia dello Sport si pronuncerà in merito alla penalizzazione di 15 punti in classifica che in questo momento vincola la Juventus.