Fiorentina, alzato il sipario sul nuovo Viola Park

E' stato inaugurato oggi con l'evento “GRAND OPENING”, il nuovo del Viola Park della Fiorentina. Un centro sportivo all'avanguardia con attrezzature di ultima generazione. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport nel giorno dell'inaugurazione al pubblico del Viola Park: "Per me è una grandissima emozione, non ero venuto in Italia per fare questa cosa. Dovevamo spendere 60 milioni, è costato più del doppio: abbiamo dodici campi e sono orgoglioso di poter fare allenare anche le donne, come succedeva alla Columbia University. Sono contentissimo, così come per la vittoria dei nostri ragazzi a Napoli, l'hanno fatto perché sapevano che avevamo questa festa".