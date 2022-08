Fiorentina, arriva il rinnovo di Milenkovic: “Rimasto per il progetto”

"Sono molto contento ed emozionato. L'anno scorso venivamo da due stagioni difficili e né io né la società eravamo convinti di lasciarci. Volevo confrontarmi con la società per vedere il progetto e le ambizioni, l'arrivo di Italiano è stato determinante per me e abbiamo prolungato il contratto per un anno per poi riparlare del mio futuro. Parlando con la società ho capito che c'è un grande progetto e lo sta dimostrando giorno dopo giorno, per me era importante anche la conferma del mister. Qualificarsi in Conference sicuramente. Mi piacerebbe vederci entrare in Champions. Penso che tutti noi abbiamo questo in testa: speriamo di arrivarci presto. Mi sento cresciuto sotto tutti i punti di vista e mi sento un leader di questa squadra. Ho fatto una scelta importante per il mio futuro, ci ho pensato attentamente ed è la cosa che volevo di più. L'obiettivo è migliorare lo scorso anno, entrare nelle prime 6. Noi faremo il possibile per riuscirci. Vogliamo vincere la Conference e regalare tante emozioni ai tifosi. Portare la fascia di Davide è speciale. Il nostro capitano è Biraghi, che lo sta facendo molto bene e siamo contenti di lui".