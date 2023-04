Fiorentina-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Fiorentina-Atalanta si sfideranno oggi, lunedì 17 aprile 2023 alle ore 20:45 per la 30esima giornata di Serie A. Sfida del Franchi valida per il Monday Night del massimo campionato italiano tra la squadra di Italiano e quella di Gasperini.

Padroni di casa della Fiorentina che hanno intenzione di proseguire l'ottimo momento. Italiano potrebbe affidarsi a Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikoné alle spalle dell'unica punta Cabral. Attenzione, però, anche a Barak e Jovic che potrebbero essere inseriti. Castrovilli e Mandragora in mezzo al campo. In difesa davanti a Terracciano Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic e Biraghi.

Nell' Atalanta mister Gasperini diverse assenze tra cui quella recente di Lookman . Per la Dea spazio a Hojlund e Boga in avanti. Koopmeiners potrebbe aver recuperato ed essere mandato subito in campo. Davanti a Musso agiranno Toloi, Scalvini e Djimsiti.

La partita tra Fiorentina e Atalanta si giocherà, come detto, oggi lunedì 17 aprile 2023 alle ore 20:45. La sfida del Franchi di Firenze sarà valida per la 30esima giornata di Serie A.

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.