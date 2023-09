Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Sfida di lusso, in palio un posto per l'Europa per due formazioni che nei prossimi giorni esordiranno nelle competizioni continentali. Fiorentina-Atalanta significa caccia all'alta classifica: la voglia di riscatto dei ragazzi di Italiano, che prima della sosta hanno incassato il sonoro poker dell'Inter, e il desiderio di riconferma dell'Atalanta di Gasperini che sogna di alzare ancora l'asticella dopo il comodo 3-0 al Monza.