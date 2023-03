Fiorentina, Commisso: “In Italia club che infrangono regole vengono aiutati”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervenuto in un convegno all’Auditorium CTO dell'ospedale di Careggi a Firenze ha fatto delle dichiarazioni che riguardano il mondo del calcio italiano. "Ci sono i furbi in Italia ed alcune squadre son state aiutate ad andare avanti nonostante avessero infranto le regole. Se ci sono regole vanno rispettate. Vediamo che succederà ora, certamente non è una situazione buona per il calcio italiano. Si riflette anche sulla Nazionale Italiana tutto questo: chi si sarebbe aspettato di non qualificarci a due mondiali consecutivi? Ripeto, quando ci sono le regole ognuno di noi ha la responsabilità di rimanere dentro queste regole". Poi Commisso ha detto la sua sulla esperienza a Firenze: "Io a Firenze non cammino con nessuna scorta anche se le critiche son molte. Sono una minoranza, quella che però fa più rumore. Io ho messo in vendita tre anni fa la Fiorentina, fino ad oggi nessun fiorentino è venuto da me per comprarla. Quindi rimango lo “stupido” americano venuto qui a investire. Noi abbiamo comprato la Fiorentina per 165-170 milioni e incluso questo e quello che è stato investito in questi anni siamo a 400 milioni. I ricavi non sono incrementati, soprattutto col Covid".