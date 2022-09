Fiorentina, Commisso polemico: “A Firenze sapete parlare troppo e fare poco”

"Intanto ringrazio i tifosi che ci sono sempre stati vicini, la forza della nostra società è essere un gruppo unito e di stare sempre insieme. Inizio dalla mia salute, ho passato tanti mali e non lo auguro a nessuno ciò che ho vissuto, ma dal 12 agosto sono a Firenze e ho rimandato la partenza per l'America dopo aver parlato coi miei dottori. Penso che rimarrò qui un altro mese. Cominciamo dai numeri. Quanti soldi ha messo Rocco negli ultimi tre anni? Leggo cose che non sono vere, esattamente sono 387 milioni includendo la fine del Viola Park. Il problema negli ultimi 6-7 mesi è che l’euro è andato kaputt. Io ho portato dollari dall’America, convertendoli quando l’euro era alto. Questo vuol dire che di 387 milioni, in dollari praticamente sono stati portati oltre 440 milioni. E c’è qualche americano che ha messo 400 milioni in Italia? Soldi suoi? Eppure devo ricevere critiche: io, l’allenatore e i giocatori… Perché così sapete fare a Firenze, parlare troppo e fare poco. Questo fa male a tutta la nostra società".