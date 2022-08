Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 18:30 per la prima giornata di campionato.

Redazione ITASportPress

Fiorentina-Cremonese in campo oggi per la prima giornata di Serie A. Si gioca alle18:30 la gara dei Viola contro la neopromossa con grande attesa per la squadra di Italiano che si candida come una possibile sopresa del torneo.

Fiorentina-Cremonese, le ultime

Prima stagionale per Fiorentina e Cremonese guidate da Italiano e Alvini. La Viola parte col favore del pronostico ma dovrà conquistare il tutto sul campo contro la neopromossa che non intende certo partire male in questa annata.

Grande attesa da parte dei tifosi e di tutti gli appassionati di Serie A per vedere all'opera, tra i padroni di casa, Jovic, neo arrivato dal Real Madrid.

Probabili formazioni e dove vederla

Il match, in scena allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, tra Fiorentina-Cremonese verrà giocato domenica 14 agosto 2022 alle ore 18.30. La sfida verrà trasmessa da DAZN che trasmetterà in esclusiva il confronto tra i gigliati di Italiano e la Cremo di Alvini.

Il match potrà essere visto disponendo di una smart tv basterà selezionare l’app della piattaforma, mentre avendo una tv non smart sarà necessario avere un dispositivo da collegare al televisore tra quelli di seguito indicati: Playstation, Xbox, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stck TV. Al canale 214 di Sky la partita sarà disponiibile su Zona DAZN.

Con DAZN è possibile vedere la partita anche in streaming anche utilizzando pc e notebook. In questo caso basterà andare sul sito ufficiale della piattaforma, altrimenti sarà necessario scaricare l’app per smartphone e tablet.

Di seguito le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Pickel, Quagliata; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini