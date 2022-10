Fiorentina-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per l'undicesima giornata di Serie A.

Fiorentina-Inter si giocherà questa sera, sabato 22 ottobre 2022 alle ore 20:45 per l'11^ giornata di Serie A . Al Franchi di Firenze, la squadra di Italiano ospita quella di Inzaghi per una gara che si annuncia spettacolare e importante per la classifica di entrambe le formazioni.

La gara sarà visibile in streaming sempre grazie all'app di DAZN, fruibile su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android; da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedervi inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione. Gli abbonati Sky potranno contare sul servizio Sky Go, mentre un'altra opzione è la piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione dell'emittente satellitare (previo acquisto di un abbonamento).