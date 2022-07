Fiorentina, Italiano: “Jovic grande campione. Dobbiamo farlo sentire importante”

LA PREPARAZIONE - "A Moena abbiamo lavorato bene, rispetto al caldo di Firenze in Trentino è uno spettacolo. Abbiamo fatto un grandissimo ritiro, quest'anno abbiamo deciso di dare addirittura delle giornate intere di relax perché in Val di Fassa ci sono tante opportunità di svago. I carichi di lavoro sono tanti, anche se qualcuno si è preparato in estate, ma allenarsi da solo non è mai come insieme alla squadra. Il primo problema da evitare sono i rischi muscolari. Tutti partono per migliorarsi, cercheremo di farlo in tutto".