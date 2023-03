Fiorentina, Jovic verso il forfeit per la prossima partita contro l’Inter

L'attaccante va verso l'esclusione per la prossima sfida di campionato in programma per le 18:00 di sabato 1 aprile

Redazione ITASportPress

Con grande probabilità, Luka Jovic non prenderà parte alla prossima giornata di campionato. È questa la notizia del giorno che riecheggia in casa Fiorentina prossima avversaria dell'Inter per la 28esima giornata di Serie A. Di seguito il comunicato del club viola sulle condizioni dell'attaccante.

IL COMUNICATO -"Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, Luka Jovic è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà disputare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di poter rientrare in gruppo".

La presenza contro l'Inter, quindi, rimane molto remota mentre Jovic potrebbe rientrare per la sfida contro la Cremonese in Coppa Italia. La Fiorentina è ai suoi piedi e attende impaziente.