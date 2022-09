Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la quinta giornata del campionato italiano.

Con le gare in Europa alle porte, possibile del turnover, specie nella Juventus. I bianconeri di Allegri, infatti, potrebbero lasciare a riposo il grande ex Vlahovic lanciando Milik dall'inizio. Con lui dovrebbero esserci Kostic e Di Maria. In difesa Bremer centrale confermato. Bonucci ancora in dubbio. In porta Perin. La Fiorentina si affiderà con ogni probabilità al tridente composto da Ikoné, Sottil e Jovic con Cabral in panchina. Torna a sinistra capita Biraghi.