Fiorentina-Juventus si gioca? L’osservatorio: “Nessun motivo per il rinvio”

"Non ci sono motivi per rinviare la partita in programma questa sera tra Fiorentina e Juventus." Così si è espresso l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del dipartimento Dipartimento della Pubblica Sicurezza, facendo chiarezza sulla situazione del match Franchi. Stando alle dichiarazioni, "Non ricorrono i motivi per disporre il rinvio della partita ad altra data." La gara tra viola e bianconeri può disputarsi senza sottrarre forze dell'ordine da quelle impegnate nell'attività di soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione.