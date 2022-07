Fiorentina, Kokorin: “Nessuna risoluzione. Ecco perchè non sono andato in ritiro”

L'attaccante russo della Fiorentina Alexander Kokorin ha spiegato perché non è stato inserito nell'elenco dei convocati per la partecipazione al ritiro austriaco. “Mi hanno detto di allenarmi a parte perché ho avuto un lungo stop e non sono ancora pronto per lavorare con il gruppo. Sto bene adesso. Notizie sulla risoluzione del contratto data dai media russi? Lo vedo sempre solo sulla stampa ", ha spiegato a RIA Novosti Kokorin. L'attaccante russo gioca alla Fiorentina da gennaio 2021. Il contratto con il club viola è valido fino all'estate del 2024.