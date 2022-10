Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per il posticipo della nona giornata di Serie A.

Fiorentina-Lazio è il posticipo del lunedì di campionato che chiuderà il nono turno di Serie A. Viola contro biancocelesti per un Monday Night che dovrebbe garantire spettacolo. Appuntamento alle 20:45 di oggi, 10 ottobre 2022.

Fiorentina-Lazio, le ultime

Dopo le fatiche europee, con la Fiorentina in Conference League e la Lazio in Europa League, è tempo di campionato. La squadra di Vincenzo Italiano è chiamata a fare punti dopo un avvio non positivo. Biancocelesti che, invece, vogliono cercare di stare al passo con le prime e trovare i tre punti oggi potrebbe davvero dare un'ulteriore spinta. Padroni di casa che potrebbero puntare su Jovic, Kouamé e Ikoné in avanti. Ospiti col solito tridente Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni.

Probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina-Lazio si giocherà, come detto, questa sera, lunedì 10 ottobre 2022 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20.45 e il match chiuderà il nono turno di campionato.

La gara tra i toscani e i romani verrà infatti trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app o, in alternativa, su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o ancora al decoder Sky Q e console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Anche Sky trasmetterà in diretta televisiva la sfida che vedrà opposte Fiorentina e Lazio. Per i suoi abbonati, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Come di consueto, gli appassionati avranno la possibilità di seguire la sfida anche in streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e notebook. Gli abbonati DAZN potranno guardare Fiorentina-Lazio attraverso l’apposita app compatibile con i sitemi Android e iOS, o ancora collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli abbonati Sky potranno invece accedere al match attraverso il servizio Sky Go. Una terza alternativa è rappresentata da NOW.

Di seguito le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouamé, Jovic, Ikoné.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.