Fiorentina-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo per il match di Serie A questa sera.

Redazione ITASportPress

Fiorentina-Milan si gioca oggi, sabato 4 marzo 2023, alle ore 20:45 per la 25^ giornata di Serie A. Sfida dal sapore speciale dato che segna il ritorno a Firenze di mister Pioli, manager rossonero con un significativo passato in Viola.

Fiorentina-Milan, le ultime Grande sfida al Franchi con la Fiorentina di Italiano che vorrà senza dubbio dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno precedente a Verona. Viola che dovrebbero affidarsi a Gonzalez, Cabral, Saponara nel tridente offensivo. Ci sarà anche l'ex Bonaventura in mezzo al campo. Porta affidata a Terracciano.

Qualche problema in più per Pioli che dovrà schierare il suo Milan senza gli squalificati Krunic e Leao ma anche senza l'acciaccato Brahim Diaz che non dovrebbe essere del match. In avanti De Ketelaere e Rebic dovrebbero muoversi alle spalle e in sostegno di Giroud.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida valida per il venticinquesimo turno della Serie A 2022/2023 che vedrà opposte Fiorentina e Milan, si giocherà sabato 4 marzo allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 20,45.

La gara odierna verrà trasmessa in diretta da DAZN e sarà dunque visibile per i suoi abbonati sulle smart tv compatibili con l’apposita app o, in alternativa, su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o ancora al decoder Sky Q e console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

La partita sarà proposta in diretta televisiva anche da Sky. Per i suoi abbonati, i canali di riferimento raggiungibili attraverso decoder satellitare, saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Il match sarà visibile anche in streaming sempre con DAZN, Sky Go e NOW.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Saponara.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud.