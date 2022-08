Fiorentina-Napoli, individuato il tifoso della lite con Spalletti: ecco cosa rischia

Il finale di Fiorentina-Napoli ha visto surriscaldarsi di tanto gli animi sia in campo che in tribuna. Protagonisti dell'accaduto sono stati l'allenatore azzurro Luciano Spalletti e un tifosi viola, colpevole, stando a quanto dichiarato dal tecnico, di aver rivolto insulti per tutta la partita verso il tecnico toscano. Tra parole grosse e un contatto fisico solo sfiorato, l’episodio ha fatto molto discutere e ad occuparsene ora saranno gli inquirenti.

I video della lite infatti sono stati consegnati dalla Fiorentina in modo da accelerare il processo del riconoscimento della persona coinvolta. La Digos ha aperto le indagini: sul banco degli imputati non c’è solo il tifoso che ha provato a dare uno schiaffo all’ex allenatore di Roma e Inter, andato a vuoto. Nella direzione di Spalletti è stata anche lanciata una bottiglietta d’acqua che però ha colpito uno steward. Secondo La Nazione sono pronti almeno un paio di Daspo della durata di due anni per i protagonisti. Il primo è per un 50enne di Scandicci, allenatore di calcio giovanile di Altopascio che ha provato a colpire il tecnico toscano. Il secondo per un 75enne punito per aver scagliato la bottiglia in testa.