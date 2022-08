Fiorentina, Pradè: “Lavoriamo al rinnovo di Milenkovic. Dodo era una priorità”

Giornata di presentazioni in casa Fiorentina . La società viola ha presentato in conferenza stampa il terzino brasiliano Dodô . E' stata l'occasione anche per il direttore sportivo Daniele Pradè per fare il punto sul mercato. Queste le parole del dirigente viola:

MERCATO - "Lo Celso non abbiamo mai parlato con il Tottenham, neanche una volta. Non c'è nulla. Il nostro mercato l'abbiamo aggredito in maniera anticipata, logicamente dobbiamo ancora fare delle uscite e poi valutiamo quelle che possono essere delle opportunità e se ci saranno. Noi abbiamo questi calciatori e andiamo ad affrontare tante partite in breve tempo. Siamo contenti del gruppo che abbiamo. E' condizionato molto anche dalle liste, che sono difficili da compilare. Abbiamo la fortuna di avere giocatori formati nel club che non tutti hanno. Il mercato in entrata dipende molto dalla lista che faremo". Sull'offerta del Nottingham Forest per Biraghi: "Assolutamente falsa, non c'è nulla".