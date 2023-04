Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Fiorentina e Sampdoria si sfideranno oggi alle 18 per la 32esima giornata di campionato. Appuntamento al Franchi di Firenze.

Fiorentina-Sampdoria si daranno battaglia oggi, domenica 30 aprile 2023, alle ore 18 per la 32esima giornata di Serie A. Una gara importante per la Viola ma soprattutto per i blucerchiati e le loro speranze di salvezza.

Fiorentina-Sampdoria, le ultime Padroni di casa della Fiorentina che dovrebbero affidarsi ad un po' di turnover con Jovic di punta supportato da Kouamé, Sottil e Barak. In mezzo al campo Amrabat e Castrovilli a dirigere le operazioni. Difesa composta da Dodò, Martinez Quarta, Igor e Terzic davanti a Terracciano.

Nella Sampdoria, mister Stankovic punterà ancora su Gabbiadini di punta. In sostegno all'attaccante dovrebbero agire Cuisance e Leris ma occhio anche a Djuricic. In mezzo Rincon e Winks mentre sulle corsie Zanoli e Augello. In difesa davanti a Ravaglia, ancora preferito a Turk, ci saranno Amione, Murillo e Gunter. Per i blucerchiati potrebbe essere l'ultima occasione di mantenere viva la speranza salvezza.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Fiorentina e Sampdoria si giocherà, come detto, oggi domenica 30 aprile 2023 alle ore 18 per la 32esima giornata di Serie A. La gara di campionato potrà essere seguita dagli appassionati e tifosi in diretta tv e streaming.

Nel dettaglio la gara potrà essere vista su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Di seguito e probabili formazioni della gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Castrovilli; Barak, Kouamé, Sottil; Jovic.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Murillo, Günter, Amione; Zanoli, Augello, Rincon, Winks; Cuisance, Leris; Gabbiadini.