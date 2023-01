Fiorentina vince al 91′ su rigore contro il Sassuolo

Comincia con la vittoria in zona Cesarini della Fiorentina al Franchi la 17.ma giornata di Serie A. La Viola ha superato il Sassuolo per 2-1 con un rigore al 91' di Gonzalez. In precedenza vantaggio dei padroni di casa con Saponara e pareggio di Berardi su rigore. Fiorentina che dunque prova a rilanciare le sue ambizioni europee portandosi a quota 23 punti in classifica, in attesa degli altri match di questa 17ma giornata di campionato. Altro stop pesante, invece, per il Sassuolo che rimane fermo a quota 16.