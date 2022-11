Flachi: “Sampdoria-Fiorentina la mia partita del cuore. Ecco il mio pronostico…”

Francesco Flachi assisterà con molto interesse alla prossima partita che vedrà contro Sampdoria e Fiorentina . L'ex attaccante è infatti un doppio ex: con i viola è cresciuto nelle giovanili, collezionando in prima squadra 47 presenze e 5 gol. Con i blucerchiati è diventato invece una vera a propria leggende del club con le sue 110 reti in 280 presenze. In un'intervista durante la trasmissione "30' Minuto" su Italia 7, Flachi ha espresso le sue sensazioni sul match:

"Durante un'intervista ai canali ufficiali della Fiorentina ho ricalpestato l'erba del Franchi: è sempre emozionante, in quel momento ho avuto davanti agli occhi la mia carriera con la maglia viola addosso. Se penso alla prima partita con la Fiorentina, con il numero dieci sulla schiena ed il gol sotto la Curva Fiesole, dove avevo tanti amici. Le mie ex squadre a cui sono più affezionato, Fiorentina e Sampdoria, non stanno passando un bel momento, di sicuro la vittoria di La Spezia può dare una mano ai viola, così come Stankovic può aiutare i blucerchiati anche se il contesto generale non è semplice. La rosa dei liguri non è da terzultimo posto e sicuramente le vicende societarie complicano la situazione. Speriamo trovino un nuovo proprietario. Con gli attaccanti che ha la Samp può fare di più. Un pronostico per domenica? Non potrei mai fare un torto né alla Fiorentina né alla Samp: dico un pari anche se sono consapevole che sia un risultato inutile per entrambe".