Florenzi: “Milan, la magia scudetto c’è ancora. Leao? In lui rivedo Mbappé…”

MAGIA - "La magia dello scudetto c'è ancora. La sento, però va alimentata. Altrimenti si spegne. Il segreto dello scudetto? Sì, il gruppo. Il mister ci ha detto una frase: “Il successo cambia le persone”. Dobbiamo far sì che a noi non avvenga. Il mister in questo è molto bravo", ha detto Florenzi .

AMBIZIONE - Sulla corsa al Tricolore di quest'anno: "Inter e Juventus avanti? Lo dicevano anche nel 2021 e poi... Diciamo che non mi dà fastidio, mi darà fastidio se alzeranno la coppa a giugno. Chi più forte tra Inter e Juve? So di fare un torto all’Inter ma dico Juve: si è rafforzata di più. Di Maria è il più forte che abbia mai giocato sulla mia fascia. Meglio anche di Salah, che alla Roma non era ancora esploso".

LEAO - Passaggio anche sulla forza di Leao: "Rafa deve fare un passo a livello di testa, ma non perché non la abbia. Parlo di altro, della voglia di stare in partita, di non fare un dribbling per forza. Gli manca questo ed è poco, perché tutto il resto c’è. In lui io rivedo Mbappé, con una differenza: Kylian sotto porta non sbaglia mai. Rafa però è lì. Rafa è un giocatore vero, ma non diteglielo".