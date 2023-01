Raducioiu, nuove clamorose indiscrezioni: “Ci iniettavano un liquido rosa”

Dopo il clamore lasciato dalle parole di Dino Baggio circa il doping durante gli anni '90, arrivano nuove dichiarazioni, ma questa volta da parte di Florin Raducioiu. L'ex giocatore di Bari, Verona, Brescia e Milan, attualmente 52enne, ha parlato durante la trasmissione "Sport Report" proprio per testimoniare cosa succedeva in quel periodo: "Facevo flebo con un liquido rosa. Lo ammetto, ho preso anche delle medicine. Ora chiamerò il medico che ci seguiva a Brescia per capire di più. In particolare vorrei sapere che medicine che ho preso a Milano, Brescia, Verona".