Francesco Totti criptico: “Tornerei alla Roma, ma…”

In un mondo in cui non esistono più le bandiere, Francesco Totti ha mostrato ancora amore nei confronti della Roma. L'ex capitano ha parlato ai microfoni de Il Corriere della Sera ed è tornato su un suo possibile ritorno nel club: "Certo che, con un ruolo definito, mi piacerebbe tornare. E mi piacerebbe con Mourinho, è il numero uno, lo stimo molto. Mi dispiace non essere stato allenato da lui, nella mia carriera. Ma non voglio tornarci su. Non voglio chiedere. Alla Roma sanno che se hanno bisogno di me, per cose serie, mi fa piacere dare una mano. Altrimenti, amici come prima".