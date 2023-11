Frosinone-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

I ciociari hanno perso le ultime due partite di Serie A, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti otto gare di questo campionato (3V, 3N); e non perdono tre match di fila nella massima serie dall’aprile 2019. In compenso i ragazzi di Di Francesco hanno vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 32 gare interne disputate nella competizione.

L’Empoli, sconfitto in casa dall`Atalanta settimana scorsa, ha vinto l’ultima trasferta di Serie A TIM (2-0 contro la Fiorentina), dopo una serie di 12 gare esterne in cui aveva conquistato solo quattro pareggi (8P); i toscani non ottengono due successi fuori casa di fila nel torneo da ottobre 2021 (contro Salernitana e Sassuolo).

CURIOSITA`

Il Frosinone è sia una delle due squadre ad aver subito più gol nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (sette, come il Cagliari), sia una delle due ad aver concesso più reti nei minuti di recupero finali (tre, come il Genoa).

Nel 2023 l’Empoli ha mancato l’appuntamento con il gol in 15 partite, più di ogni altra squadra in Serie A TIM; in particolare, i toscani non hanno segnato in otto gare in questa stagione, almeno due più di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei.

PRECEDENTI

L’Empoli ha vinto le ultime tre partite di campionato contro il Frosinone, tutte in Serie B, segnando sette reti nel periodo; per i toscani sono tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti otto sfide contro i ciociari tra Serie A TIM e Serie B (2N, 3P).

Tra Serie A TIM e Serie B il Frosinone ha mancato l’appuntamento con il gol due volte in casa contro l’Empoli, realizzando almeno due reti in tutte le altre sei sfide interne contro i toscani (16 gol totali); in particolare in queste otto gare non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila (vittoria esterna dell’Empoli nella più recente il 26 settembre 2020).

Probabili formazioni: — Frosinone (4-3-3)

Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Reinier; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

Empoli (4-3-1-2)

Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli

TV - Frosinone-Empoli, posticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN e Sky Zona Dazn (214)

