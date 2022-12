Fuorigioco semiautomatico in Serie A: come funziona e da quando verrà utilizzato

Anche la Serie A vedrà la nuova tecnologia del fuorigioco semiautomatic o inserita nelle sue gare ufficiali. Lanciato dal Mondiale in Qatar, tale rivoluzione sbarcherà anche nel massimo campionato italiano a partire dal mese di gennaio. L’indiscrezione è diventata una conferma ufficiale con il via libera del consiglio federale che aveva precedentemente sentito anche l’Associazione Italiana Arbitri.

Il fuorigioco semiautomatico non verrà utilizzato da subito, quindi alla ripresa del campionato dal 4 gennaio ci sarà ancora il solito sistema, ma dall’inizio del girone di ritorno il 27.

La tecnologia SAOT scatterà a conclusione dei test offline in corso presso l’IBC di Lissone. L’introduzione del fuorigioco semiautomatico dovrebbero ridurre i tempi di intervento della Var.

Ma come funziona tale tecnologia? Essa si basa su 12 telecamere e traccia 50 fotogrammi al secondo. Le informazioni dei 29 punti raccolti (che contengono gli arti e ciò che può portare all'offside) vengono ricevute dal sistema. In questo modo si conosce esattamente la posizione dei calciatori in ogni istante della partita.