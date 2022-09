G. Ventura: “Napoli-Torino sarà da non perdere, godibile e ricca di spunti”

Giampiero Ventura, allenatore, ex sia del Torino che del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Dal punto di vista degli amanti del calcio e della tattica Napoli-Torino sarà da non perdere, godibile e ricca di spunti. Per gli azzurri la partita è difficile ma sarebbe anche importante vincerla. Il Toro aggredisce alto e si esalta contro le grandi, il Napoli è chiamato a confermare l'ottima partenza. Complimenti, ancora, alla società e a Spalletti per gli acquisti e per l'integrazione di essi. E' un Napoli che piace perchè ha messo in piedi un'operazione grandissima, era il momento giusto per ringiovanire mentalmente la rosa. In questo momento insieme al Milan può lottare sino in fondo per il titolo, in attesa delle altre squadre". L'ex tecnico anche della Nazionale italiana ha parlato della sfida Napoli-Torino nello specifico delle indovodualità: "Spalletti sceglierà sicuramente l'attaccante in base a quello che ha in mente, ma Simeone e Raspadori, in ogni caso, giocheranno un po' di gara per uno. Zerbin titolare? Potrebbe essere: il ragazzo è stata una delle sorprese della serie B, ha gamba e qualità buonissime ed anche potenzialità ulteriori. Non mi sembra che abbia accusato il salto di categoria. Nel Torino occhio ai croati Vlasic e Radonijc, calciatori di qualità che possono dare molto fastidio tra le linee".