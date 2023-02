Gabbiadini illude la Sampdoria raggiunta dal Monza al 99′ su rigore di Pessina

Dopo quattro sconfitte la Sampdoria muove la classifica pareggiando a Monza 2-2 ma potevano essere tre punti per i blucerchiati raggiunti su rigore da Pessina al 99'. Gara che la squadra di Stankovic aveva in pugno ma poi l'epilogo amaro per la Sampdoria che fa un piccolo passo avanti in classifica toccando 10 punti ma si trova a - 8 dalla zona salvezza. Monza invece bene a centro classifica. Partita combattuta e viva nel primo tempo dell'U-Power Stadium. Parte bene la squadra di Stankovic che passa in vantaggio con un bel diagonale di Gabbiadini. Audero prima fema un tiro di Carlos Augusto ma poi deve arrendersi alla girata di Petagna che fa 1-1. Nella ripresa Sampdoria ancora avanti con Gabbiadini al 58': Murru si sgancia sulla sinistra e mette un gran pallone in mezzo per Leris che stacca di testa, Di Gregorio fa una gran parata e respinge ma arriva Gabbiadini che appoggia in rete. Poi Monza alla ricerca del pareggio fino alla fine. Poi all'ultimo assalto il Monza trova un rigore per fallo di Murru su Petagna. Pessina dal dischetto trova il 2-2 al 99'.