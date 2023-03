Gabbiadini, l’agente: “Futuro alla Sampdoria? Serve la sfera magica…”

Dedito alla causa Sampdoria e assoluto protagonista delle ultime partite. Il futuro di Manolo Gabbiadini , però, esattamente come quello del club blucerchiato è in bilico. Lo ha spiegato anche l'agente dell'attaccante Silvio Pagliari ai microfoni di TMW.

PER LA CAUSA - "Logicamente è un periodo difficile considerando la situazione della Sampdoria. Lui sente questi colori sulla pelle, è voluto tornare in blucerchiato non a caso lasciando la Premier League. Non ha abbandonato la squadra in un periodo complicato. Spero possa centrare la salvezza, che passerà anche dalle sue prestazioni", le parole dell'agente del giocatore. "Lui si sente partecipe e responsabile di questa risalita che è appena cominciata".