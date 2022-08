Gabbiadini, l’agente: “Sampdoria, è lui l’acquisto dell’estate”

La Sampdoria sarà impegnata lunedì sera nel posticipo della seconda giornata di Serie A. In quell'occasione potrebbe vedersi di nuovo in campo, almeno per una "sgambata", Manolo Gabbiadini . L'attaccante blucerchiato, reduce dall'infortunio che lo ha messo k.o. nella passata stagione, è tornato ad allenarsi col gruppo e addirittura è già andato in panchina nella prima giornata del nuovo campionato. Un'ottima notizia per mister Giampaolo che, anche stando alle parole dell'agente del giocatore Silvio Pagliari , potrebbe contare sul calciatore molto presto.

Parlando a Tuttosport, il procuratore di Gabbiadini ha detto: "È tornato in panchina domenica. Sta bene. Sta rientrando in forma. Ci auguriamo di vederlo presto a tempo pieno in campo: per la Sampdoria è l’acquisto dell’estate", il commento di Pagliari. "Credo che possa spostare gli equilibri della salvezza: garantisce sempre quei gol che ti fanno stare tranquillo. Alla Juventus ha segnato spesso: magari se gioca qualche minuto e rinnova la tradizione… Sarebbe bello per lui perché so quanto ha sofferto, quanto ha lavorato. È un ragazzo con la testa".