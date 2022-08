Galeone: “Juventus, quarto posto sarebbe miracolo. Scudetto? Il Napoli…”

Giovanni Galeone , intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha elogiato la squadra di Luciano Spalletti e ha parlato in generale della forza delle squadre in Italia con particolare focus sulla corsa finale allo scudetto e le posizioni di vetta della classifica.

NAPOLI - Sul Napoli Galeone ha detto: "È l’unica squadra che ho visto per adesso insieme alla Cremonese che pratica un bel calcio. Gli azzurri giocano divinamente bene, a parte le scaramanzie del caso, posso dire ad oggi 23 agosto che il Napoli vincerà lo scudetto. Spalletti ha fatto un lavoro stupendo. De Laurentiis, tanto criticato, non spendendo tanti soldi ha fatto una squadra esagerata. Non vedo tanti ostacoli per il Napoli per vincere lo scudetto".