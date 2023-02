Galliani: “La Superlega esiste già ed è la Premier League”

Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di DAZN, ospite in collegamento con lo studio di Supertele, a margine dell'evento benefico United for Ukraine.

Nelle parole dell'AD del Monza non solo l'attualità del club brianzolo ma anche temi come la Superlega. Mentre si parlava, appunto, dell'ipotesi del torneo, il dirigente ex Milan ha spiegato: "Esiste già una Superlega e si chiama Premier League". "Sono nel calcio da molti anni e gli introiti che hanno le squadre inglesi sono evidenti. I compensi della Champions che partirà dal 2024 le renderanno irragiungibili a livello di trend, poi a livello di singola partita o anno qualcosa può succedere Nella maggior parte dei casi, a vincere i trofei sono le squadre che hanno i maggiori fatturati. Non voglio essere triste o cinico, ma è così".