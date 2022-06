Genoa, accordo con la Juve per Cambiaso sempre più vicino: ecco la formula

Andrea Cambiaso è stata la vera e propria rivelazione del Genoa in questa stagione. Nonostante la retrocessione e l'infortunio che l'ha tenuto fuori per parecchio tempo, il classe 2000 ha messo in mostra tutto il suo talento tanto da attirare le attenzioni dei top club italiani, Juventus e Inter su tutti. Il club bianconero sta facendo sul serio per il giocatore e a breve si dovrebbe trovare l'accordo definito col Grifone.

Secondo Sky Sport, la Juventus è sempre più vicina alla chiusura dell'affare con il Genoa per l'acquisto di Andrea Cambiaso, esterno sinistro classe 2000. L'accordo è ormai a un passo: per prendere Cambiaso, la Juventus girerà al Genoa Radu Dragusin, difensore centrale classe 2002, che ha giocato in prestito alla Salernitana negli ultimi sei mesi dello scorso campionato, in aggiunta a un conguaglio economico che si aggirerà intorno ai 5,5 milioni di euro. Oltre alla trattativa per Di Maria e all'attesa per Pogba che arriverà i primi di luglio, la Juve è dunque vicina anche all'acquisto di Cambiaso: entro venerdì dovrebbe arrivare la fumata bianca.