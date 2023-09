Genoa, Bani: “Il gol al Napoli? Mi ha regalato una grande emozione”

Un gol e tanta solidità prestata alla difesa da parte di Mattia Bani,chesi è preso la scena nella sfida tra Genoa e Napoli. La gara si è conclusa in pareggio ma la prestazione, di livello, non si cancella. Nonostante la rimonta del Napoli nel finale, il difensore rossoblù è contento della prestazione. "Abbiamo fatto una gara di livello e anche un solo punto conquistato va benissimo. Il mio gol? Lavoriamo molto sulle palle inattive e credo si sia visto. Segnare è sempre una grande emozione per me. C'è stato un controllo Var per possibile tocco col braccio ma non ero preoccupato, sapevo che l'avevo toccata con la spalla ed ero tranquillo, me lo avrebbero convalidato. Così è stato". In conclusione, su mister Gilardino: "È stato un calciatore straordinario, quindi capisce alcuni momenti della squadra. Mi ha dato grande fiducia per i miei trascorsi al Genoa".