Genoa, Biraschi e Yalcin volano in Turchia. Presentata la maglia per i 130 anni

Settimana di pausa in casa Genoa ma non scarna di novità. Dal mercato, salutano i due calciatori che da tempo erano segnati nella lista nera, quella delle cessioni. Si tratta di Davide Birashi e Güven Yalçın, che salutano il campionato italiano per raggiungere l'ex compagno Sturaro in Turchia, al Fatih Karagumruk. Addio in vista anche per Galdames, che dovrebbe trasferirsi al Brescia. Pochi giorni fa, inoltre, il club ha festeggiato l'anniversario dei 130 anni. Per l'occasione, è stata anche presentata la terza maglia che la squadra di Alberto Giardino indosserà questa stagione. Sarà contraddistinta da un prorompente colore oro e citerà la scritta: "DALL’INIZIO, PER SEMPRE 130". Ovviamente in riferimento al compleanno del club. Gli inserti rossoblù sul colletto inoltre riprendono i tipici colori del club.