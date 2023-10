Genoa, Blazquez: “Basta parlare di salvezza, vogliamo sorprendere”

Dopo una partenza difficile, tra sconfitte e scivoloni, il Genoa è tornato a splendere ed ora spiega le ali e alimenta i sogni. E a far vivere questa consapevolezza di essere "grandi" è l'amministratore delegato Andres Blazquez, il quale ha parlato a La Gazzetta dello Sport. "Per me la parola salvezza è diventata impronunciabile. Non la voglio più ripetere. D'ora in poi il Genoa non deve più pensare a salvarsi, ma a dimostrare di saper sorprendere tutti. Ok, dispiace per il k.o. con la Fiorentina e per i punti persi nei finali di gara. Ma è importante che la rosa sia unita intorno a Gilardino e che la società faccia altrettanto con la squadra. Vorrei finire quest’anno oltre le aspettative di salvezza che tante squadre hanno di noi, ma non dico quali sono i nostri obiettivi".