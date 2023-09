Genoa, Blazquez: “Mercato? Siamo soddisfatti, allestito ottima squadra”

Mercato concluso anche per il Genoa, grande protagonista di questa sessione estiva. Lo conferma anche l’amministratore delegato Andres Blazquez, che in una nota ufficiale ha dichiarato: "Devo dire che siamo felicemente soddisfatti del mercato condotto quest'estate. Inoltre, siamo fortemente convinti di aver allestito una squadra competitiva per i nostri obiettivi stagionali". Mercato sia in entrata che in uscita per i rossoblù che ha permesso alla squadra di Alberto Giardino di migliorarsi in vista del difficile campionato di Serie A. "Abbiamo completato 10 acquisti in entrata ed effettuato diverse operazioni in uscita - ha continuato l'a.d. -. In questo modo, abbiamo rinforzato un gruppo con basi già solide, trattenendo i nostri pezzi più pregiati e aggiungendo elementi di qualità all'organico".