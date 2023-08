Campionato al via per il Genoa pronto al debutto contro la Fiorentina. Parla Blazquez.

Il Genoadi Alberto Gilardino si prepara al debutto stagionale in Serie A con la prima giornata di campionato che vedrà il Grifone contro la Fiorentina. Una sfida che vedrà, come sempre, la grande partecipazione del pubblico del Ferraris che risponderà presente dopo la cavalcata della passata annata e le ambizioni di un torneo sereno in A. Di questo e non solo ha parlato a Il Secolo XIX il CEO rossoblù Andres Blazquez.