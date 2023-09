Genoa, Blazquez: “Siamo una grande squadra, ma non poniamoci obiettivi…”

Buona risposta del Genoa ad un avvio di campionato difficile, dove la squadra di Gilardino pareva avesse accusato il colpo della Serie A. E invece, una serie di buone prestazioni e risultati fa sperare per il futuro, come dice anche l’amministratore delegato Andres Blazquez .

AMBIZIONE: "Siamo una squadra forte e possiamo fare grandi cose, per questo non ci poniamo obbiettivi" ha esordito l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez.Continuando sulla squadra, ai microfoni di SkySport l'a.d. ha elogiato mister Gilardino: "Gilardino è un campione anche da allenatore, incredibile. Sta trasmettendo i suoi valori alla squadra. Siamo molto contenti del suo lavoro, si vede che ha un legame molto forte con i giocatori e con la città. Faremo molto bene, me lo sento...". Il Genoa tornerà in campo giovedì prossimo, dove al Ferraris ospiterà la Roma di José Mourinho. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20:45, rossoblu pronti al colpaccio.