Genoa, Blazquez: “Vicini al pareggio di bilancio, possibile solo grazie alla A”

Buone notizie per il Genoa. Secondo i conti dell'a.d. il bilancio potrebbe presto tornare in pareggio: "Forse per la prima volta nella storia del club, ma si..."

Redazione ITASportPress

Intervenuto ai microfoni di SkySportUk, Andres Blazquez ha parlato dei conti del Genoa. Dati che, secondo l'amministratore delegato dei rossoblu, sono in buon miglioramento rispetto al bilancio dello scorso anno. Un bene sia per la società che per la squadra, ora in lotta in Serie A.