Genoa, buona la prima al Ferraris: battuto il Monaco con rigore di Gudmundsson

Balla il “Ferraris” per l’ingresso di Retegui nella ripresa, iniziata a gas aperto dagli avversari che spingono rendendosi pericolosi. Martinez ci mette i guantoni fluo per respingere un tiro di Volland sul primo palo da posizione invitante. Il Grifo perde qualche pallone in uscita, ma riesce nell’intento di custodire il caveau davanti a Martinez e poi a Leali, mentre un gabbiano si diverte a planare sul prato. Con il passare del tempo Frendrup & Co. alzano il baricentro e ritrovano geometrie per uscire dal guscio. Nel finale la palla del raddoppio è sul destro di Jagiello, Majecky si distende e neutralizza il tiro dal limite a fil di montante. Due giorni di riposo, martedì si ricomincia.